Die rund 1,5 Hektar große Fläche an der Wieboldstraße soll künftig für Wohnbebauung zur Verfügung stehen. Foto: Petra Ropers up-down up-down Fläche an der Wieboldstraße Neues Baugebiet in Neuenkirchen: Das sagt der Ortsrat dazu Von Petra Ropers | 17.06.2023, 11:43 Uhr

Eine 1,5 Hektar große Baulücke in Neuenkirchen soll geschlossen werden: Die Fläche an der Wieboldstraße – angrenzend an Montessori-Kindergarten und Schule – soll künftig der Wohnbebauung zur Verfügung stehen. Einstimmig sprach sich der Ortsrat in seiner Sitzung für die Aufstellung eines Bebauungsplanes aus.