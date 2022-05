Die Meller Bürgermeisterin Jutta Dettmann hat sich für die Neueröffnung des Lidl-Marktes in Bruchmühlen an die Kasse gesetzt und ausgeholfen. Die Einnahmen wurden der Tafel gespendet. FOTO: Stefan Gelhot Neueröffnung der Lidl-Filiale Melles Bürgermeisterin Dettmann kassiert an Supermarkt-Kasse in Bruchmühlen Von Ina Wemhöner | 30.05.2022, 15:07 Uhr

Für einen guten Zweck hat sich am Montagmorgen Melles Verwaltungschefin Jutta Dettmann an die Kasse des neuen Lidl-Marktes gesetzt. Die Besucher staunten somit nicht nur über die vielen Erneuerungen in der Filiale, sondern auch über die bekannte Aushilfe.