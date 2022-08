Wird der Lebensmittelmarkt im Ortskern möglicherweise bis Ende November einen Nachfolger bekommen? FOTO: Christina Wiesmann up-down up-down Bis zu dreimal so groß Neuer Supermarkt in Melle-Gesmold: Größe hängt von mehreren Faktoren ab Von Christina Wiesmann | 26.08.2022, 15:33 Uhr

Ein Investor aus Osnabrück plant in Gesmold einen Supermarkt-Neubau. Wie der Ortsrat dazu steht, wurde in der Sitzung am Donnerstag deutlich.