Der neue gewählte Stadtbaurat Florian Schmeing spricht vor dem Stadtrat. Ratsvorsitzender Gerhard Boßmann (links), Bürgermeisterin Jutta Dettmann und Kämmerer Dirk Hensiek hören zu. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Vier Stadtbauräte in sechs Jahren Statt Wechsel und Vakanzen braucht Melle endlich wieder Kontinuität Meinung – Karsten Grosser | 17.11.2022, 06:00 Uhr

Der Rat der Stadt Melle hat einen neuen Stadtbaurat gewählt. Wieder einmal. Einer der wichtigsten Posten in der Verwaltung wird häufiger besetzt als so mancher Trainerjob in der Fußball-Bundesliga.