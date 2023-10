Cannoli, Mandelgebäck, Schneeballen Italienisches Gebäck bei Yanik‘s Gourmetwelt: Neuer Marktstand in Melle Von Hannah Baumann | 03.10.2023, 14:27 Uhr Tarik Yanik bietet als „Yanik‘s Gourmetwelt“ sein süßes Gebäck nun mittwochs auf dem Meller Wochenmarkt an. Foto: Hannah Baumann up-down up-down

Direkt am Brunnen ist am Markttag Mittwoch ein neuer Stand zu finden: Tarik Yanik verkauft dort Gebäck. Das umfasst sein Angebot und so sind seine Zukunftspläne.