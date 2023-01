Straßensanierung an der Kirche, Nahversorgung und Breitbandausbau: Diese Themen beschäftigen Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt Wellingholzhausen im Jahr 2023. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt Neuer Edeka und Jubiläum: Das steht 2023 in Wellingholzhausen an Von Ina Wemhöner | 10.01.2023, 06:10 Uhr

Neuer Edeka-Markt und Straßensanierung: Welche Themen beschäftigen Wellingholzhausen in diesem Jahr? Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt will auch weiterhin an Baugebieten, Gewerbeentwicklung und der verkehrlichen Entlastung im Ortskern arbeiten.