Letzter Öffnungstag steht fest Gewerbegebiet Melle-Gerden: Ein Discounter zieht aus, ein neuer Drogeriemarkt kommt Von Ina Wemhöner | 21.10.2023, 05:50 Uhr In Melle-Gerden gibt es 2024 einen neuen Drogerie-Markt: Der Netto-Discounter zieht jedoch aus. Foto: Janis Sophie Grosser

Im Gewerbegebiet in Melle-Gerden gibt es Veränderungen, die noch in diesem Jahr anstehen: Ein Lebensmittelmarkt an der Industriestraße geht weg, ein Drogeriemarkt zieht an gleicher Stelle ein.