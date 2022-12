Am Sonntagnachmittag kam der Nikolaus nach Neuenkirchen und verteilte Süßes an die Kinder. Foto: Anke Schneider up-down up-down Klein aber oho Neuenkirchener Weihnachtsmarkt: Weniger Stände, mehr Besucher Von Anke Schneider | 11.12.2022, 16:35 Uhr

Klein, aber oho, so könnte man den Neuenkirchener Weihnachtsmarkt in diesem Jahr überschreiben. Obwohl deutlich weniger Stände im Ortskern aufgebaut waren, war an beiden Markttagen eine Menge los.