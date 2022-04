Die Baustelle in der Buerschen Straße während der Abrissarbeiten FOTO: Christoph Franken Neue Verwendung für Grundstück Parkplatz für Moschee in Melle-Mitte 17.07.2013, 19:15 Uhr

Abriss in der Buerschen Straße: Innerhalb kurzer Zeit wurde ein Altbau an der Ecke Buersche Straße/Hermann-Unbefund-Straße abgerissen. Das ältere Gebäude stand seit einiger Zeit leer. An der Stelle des alten, verfallenen Gebäudes befindet sich nun ein Schotterplatz, welcher in Zukunft als Parkplatz für die Besucher der Moschee „Mimar Sinan Camii“ genutzt wird.