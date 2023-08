Lob – und Protest Neuartige Sitzform in Gesmolder Kirche: Was die Besucher dazu sagen Von Simone Grawe | 15.08.2023, 06:03 Uhr In der St. Petruskirche in Gesmold ist der Altar in der Mitte des Gotteshauses unter der Kuppel angeordnet. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

In der Kirche St. Petrus in Gesmold stehen Altar und Klavier nun in der Mitte, die Gemeinde gruppiert sich im Dreiviertelkreis drumherum. Wie kommt die neue Anordnung bei den Gottesdienstbesuchern an?