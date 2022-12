Die Komfortzimmer sind mit hochwertigen Möbeln ausgestattet. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down 126 Pflegeplätze an der Kosakenallee Neue Seniorenresidenz in Melle: Im Januar ziehen die ersten Bewohner ein Von Simone Grawe | 18.12.2022, 10:14 Uhr

Die Bauarbeiten in der Seniorenresidenz Lavendio an der Kosakenallee in Melle sind so gut wie abgeschlossen. Im Januar können die ersten Bewohner einziehen. Hier entstehen 126 stationäre Pflegeplätze. Schon vor der Eröffnung gewährt die Einrichtung einen Einblick in das Gebäude und in das Konzept.