Vor dem Rathaus von Vriezenveen: Andreas Dreier, Mark Paters, Jutta Dettmann, Hans Broekhuizen, Aimée van der Ham und Gottfried Müller (von links). Foto: Stadt Melle

Delegation besucht Twenterand Melle könnte bald eine neue Partnerstadt in den Niederlanden bekommen Von Arlena Schünemann | 02.01.2023, 17:15 Uhr

Niğde in der Türkei, Eiken in der Schweiz und New Melle in den USA: Melle hat bereits einige Partnerstädte, aber noch keine in den Niederlanden. Das könnte sich bald ändern. Der Grundstein einer Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Twenterand ist gelegt.