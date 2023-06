Der erste Bauabschnitt im Gebiet Neue Mitte Nord in Melle ist fertig: Die ersten Mieter ziehen nun in die Mehrfamilienhäuser an der Buersche Straße ein. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Erster Baukomplex fertiggestellt So sehen die Wohnungen in der Neuen Mitte Nord in Melle aus Von Ina Wemhöner | 21.06.2023, 06:00 Uhr

In der Neuen Mitte Nord in Melle sind die Bauarbeiten des ersten Bauabschnittes so gut wie abgeschlossen und die ersten 33 Mietwohnungen bezugsfertig. So sehen die modernen Wohneinheiten in dem Quartier aus.