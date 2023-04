Vanille ist ein Klassiker, der immer noch gefragt ist. Archivfoto: Karsten Grosser up-down up-down Eisdielensaison 2023 ist gestartet Das sind die neuen Eissorten und so viel kostet eine Kugel in Melle Von Ina Wemhöner | 07.04.2023, 07:20 Uhr

Der Frühling ist da und die Eiscafés in Melle haben bereits seit Wochen geöffnet. In Düsseldorf oder auf Rügen kann eine Kugel Eis inzwischen schon 1,80 Euro kosten. Wir haben uns daher die aktuellen Preise pro Kugel mal in Melle angeschaut und nebenbei viele neue Sorten entdeckt.