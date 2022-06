„Wenn alles so wäre wie in Gesmold, dann wäre die Welt noch in Ordnung“, lobte der Landtagsabgeordnete Martin Bäumer in seinem Grußwort. Der Heimatverein Gesmold sei ein leuchtendes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement und stehe stellvertretend für viele weitere Organisationen dieser Art.