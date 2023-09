Voraussichtlich ab dem 18. September soll die Impfung mit dem neuen Booster möglich sein. Das Präparat soll speziell an die derzeit kursierende Variante angepasst sein. Wird es nun eine weitere große Impfkampagne in Melle geben? Apotheker Clemens Schünemann-Dörsam, Inhaber der Sophien-Apotheke, könnte sich zumindest vorstellen, die Ärzte in Melle durch Impfungen in der Apotheke zu unterstützen, um das Gesundheitssystem zu entlasten.

Aber ist der aktuelle Corona-Impfstoff überhaupt schon geliefert worden? In der Sophien-Apotheke sei der aktuelle Corona-Impfstoff bereits angekommen und werde jetzt an die Arztpraxen ausgeliefert, so Apotheker Clemens Schünemann-Dörsam. Ähnlich sieht es in den anderen Meller Apotheken aus, die den Impfstoff in diesen Tagen erhalten sollen.

Die Meller Apotheken erwarten in diesen Tagen den neuen Booster-Impfstoff. Foto: imago Images/Martin Wagner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Apotheker können Praxen beim Impfen untestützen

Ist eine große Impfaktion angedacht? Ob seitens der Regierung im Hebst und Winter dann auch wieder eine Impfkampagne angedacht ist, sei dem Apotheker bislang nicht bekannt. „Ich könnte mir vorstellen, dass dies in Abhängigkeit von den Fallzahlen, der Belegung der Intensivbetten und der Belastung des Gesundheitssystems steht“, erklärt der Meller Apotheker.

„Sollten wir die Ärzte in Melle durch Impfungen in der Apotheke unterstützen und das Gesundheitssystem entlasten können, wären wir für dieses Aufgabengebiet offen.“

Gleichzeitig gebe es aber den Unterschied, dass bei der Impfung durch eine Apotheke nicht nur das Aufklärungsgespräch wie im ärztlichen Bereich, sondern auch die Impfung an sich durch einen Apotheker durchgeführt werden muss, betont Schünemann-Dörsam. Dies sei zusammen sehr zeitintensiv und durch die derzeitige Personalsituation schwer zu stemmen. Das von der Bundesregierung erhoffte „Just vorbeikommen und sich impfen lassen“ werde dadurch verfehlt, kritisiert er.

Fallzahlen steigen wieder

Ist es denn ratsam, sich boostern zu lassen? „Da die Fallzahlen zu den kühleren Jahreszeiten bei Viruserkrankungen steigen, könnte ich mir vorstellen, dass das Interesse der Patienten steigt, um sich dann doch bestmöglich zu schützen.“ Nach wie vor erleben der Apotheker und sein Team häufig, dass eine Covid-Infektion in Einzelfällen auch bei gesunden Personen einen weitaus stärkeren Verlauf nehmen kann als grippale Infekte. Hier könne eine Impfung die Häufigkeit von schlimmeren Verläufen verringern, so der Fachmann.

Hausärztin Sarah Kollmeyer aus Neuenkirchen rät ebenfalls bestimmten Patienten zu einer Booster-Impfung: „Die Impfung mit dem neuen Impfstoff ist entsprechenden Risiko-Personengruppen definitiv zu empfehlen und sie wird auch, sobald der Impfstoff geliefert ist, bei uns in der Praxis durchgeführt.“ Die Meller Ärztin nimmt derzeit einen deutlichen Anstieg an Corona-Infizierten in ihrer Gemeinschaftspraxis in Neuenkirchen wahr. „Mit Sicherheit sagen kann man allerdings nicht, ob es sich um Corona handelt, da es bis auf die Selbsttests keine Möglichkeit mehr gibt, sich zu testen und auch keine Verpflichtung dazu besteht.“

Die Ständige Impfkommission empfiehlt übrigens eine Auffrischungsimpfung mit dem neuen, an die derzeit kursierende Variante XBB.1.5 angepassten Impfstoff für alle, die 60 Jahre oder älter sind oder zu einer Risikogruppe zählen.