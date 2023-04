In Melle gibt es ab August eine neue Möglichkeit zur Ausbildung als Pflegefachkraft. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Bewerbungen möglich Neue Pflegeausbildung: Ludwig Fresenius Schulen erweitern Angebot in Melle Von noz.de | 08.04.2023, 12:34 Uhr

Am 1. August 2023 startet an den Ludwig Fresenius Schulen in Melle die neue Ausbildung zur Pflegefachkraft. Die duale Ausbildung wird in der Schule in Melle-Mitte an der Bismarckstraße 32 angeboten. Bewerbungen sind ab sofort möglich.