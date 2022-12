Wilhelm Schniedering, ist Jahrgang 1922. Er wurde 100 Jahre alt und hat viele Geschichten aus seinem Leben zu erzählen. Ein paar davon hat der Meller in einer Dokumentation im NDR preisgegeben. Foto: Schröder up-down up-down Erinnerung an Wilhelm Schniedering Nach Dreh verstorben: 100-Jähriger aus Melle-Buer erzählt im TV aus seinem Leben Von Ina Wemhöner | 28.12.2022, 16:14 Uhr

Wilhelm Schniedering ist in Buer geboren und aufgewachsen. Verlassen musste er seine Heimat während des zweiten Weltkrieges, um an der Front zu kämpfen. Am 9. Dezember 2022 konnte er seinen runden Geburtstag noch groß feiern, kurz darauf ist er verstorben. Seine Lebensgeschichte hat der NDR dokumentiert und sendet sie Anfang des Jahres.