Frank Wesemann und Nadine Fingerhut geben am 25. Juni ein Konzert in der Baueraner Lesescheune. Pop- und Rockpoesie beim Meller Kulturverein Artig Von noz.de | 11.06.2022, 10:20 Uhr

In der Lesescheune auf dem Hof Finke-Gröne in Buer sind am Samstag, 25. Juni, alte Bekannte zu Gast. Nadine Fingerhut und Frank Wesemann geben auf Einladung der Kunst- und Kulturinteressengemeinschaft Artig um 19.30 Uhr ein Doppelkonzert.