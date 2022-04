„Wenn wir nicht von Januar bis Ende April selbst gebackenen Kuchen angeboten hätten und wir uns nicht auf unsere treuen Stammkunden unter anderem aus Bielefeld, Warendorf und Herford hätten verlassen können, hätten wir gar nicht aufzumachen brauchen. Mit dem Kuchenangebot konnten wir einiges auffangen“, erzählte Ursula Marziano, Inhaberin des Eiscafés „Bei Uschi“ in Wellingholzhausen. Erleichterung herrscht über das gute Wetter in den vergangenen Wochen, und es bleibt bei Familie Marziano die Hoffnung auf einen warmen Spätsommer und einen goldenen Herbst. In diesem Jahr ist allerdings auch das neue Konzept der Wellingholzhausener Kirmes für die Eisdielenbesitzer aufgegangen: „Unsere Gäste hatten freien Blick auf den Kirmesplatz, und wir lagen mit unserem Eiscafé nicht wie in den Vorjahren direkt hinter dem Autoskooter.“

Federico Manetti, Inhaber des Eiscafés La Gelateria in Melle: „Der Saisonstart war schlecht, wer hat schon Lust, bei Schneegestöber im Februar oder März Eis essen zu gehen. Aber dennoch ist diese Saison besser als im Vorjahr, da hatten wir bis Mitte Juli schlechtes Wetter. 2013 lief der Juni gut, und der Juli zeigt sich von seiner besten Seite. Schauen wir, was der August bringt.“ Seine Erfahrung zeigt, dass der September immer ein sehr ruhiger Eismonat ist. „Nach acht Monaten haben nicht mehr viele Gäste Appetit auf die kalte Eisspeise“, erklärte er mit einem Lächeln.

Auch Attilio Fontanella, Inhaber des Eiscafés Fontanella in der Mühlenstraße fröstelt es beim Gedanken an das Frühjahr: „Der Saisonstart war eine Katastrophe, es war lange kalt und nass.“ Er ist seinen Stammgästen dankbar, die auch bei Wind und Wetter den Weg zu ihm finden. „In der kalten Zeit haben wir heiße Waffeln und Crêpes angeboten und für eine gemütliche Atmosphäre gesorgt, die zum Verweilen einlädt.“ Er hat die Hoffnung auf einen strahlenden August und warme Herbsttage nicht aufgegeben.

„Wir hatten keinen schönen Frühling, dafür sehen die vergangenen drei Wochen sehr gut aus, und ich hoffe, dass es so weitergeht. Es ist noch zu früh, diese Saison mit der letzten zu vergleichen“, so Jorge Ferreira, Inhaber des Eiscafés Roma. Einen schönen September und Oktober wünscht er sich. Für die kühlere Jahreszeit wird er in diesem Jahr erstmalig Crêpes bereithalten.

„So gut sieht es nicht aus“, sagt Rita Russo. Sie ist besser als Rita Grammatico bekannt und betreibt die Eisdiele Grammatico in Buer. März, April und Mai, eigentlich gute Monate mit eishungrigen Kunden, fielen heuer nahezu ins Wasser. Dementsprechend müsse bis August der Euro rollen, damit die Saison halbwegs gerettet ist. Ohnehin beschreibt Rita Russo allerdings einen mehrjährigen Abwärtstrend, den sie an der neuen Umgehungsstraße festmacht. Seitdem fehle der Durchgangsverkehr, „und hier auf dem Dorf ist nicht so viel Laufkundschaft“. Das Restaurant hat sie im April gleich ganz dichtgemacht. Finanziellen Ausgleich bringt eine neue Eisdiele, die Rita Russo in Bünde dazugekauft hat. Dort laufe es ungleich besser als in Buer.

„Wer hierherkommt, der will Eis essen“, sagt Francesco Ruperto, der seit 26 Jahren das Eiscafé Ruperto in Bruchmühlen gemeinsam mit Frau Karin führt. Von Schnickschnack wie Kuchen oder anderen nicht eisigen Angeboten hält er nicht viel, hat aber freilich selbst schon einmal ausprobiert, Kuchen anzubieten. Kam nicht an. „Wer hierherkommt...“