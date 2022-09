Die Jysk-Filiale in Melle-Gerden wird nach vier Wochen Umbau am Montag wiedereröffnet. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down Nach vierwöchigen Umbauarbeiten Neues Konzept, andere Aufteilung: Jysk eröffnet in Melle am Montag Von Ina Wemhöner | 09.09.2022, 14:38 Uhr

Umfangreicher Umbau der Filialen und ein neues Sortiment: In Gerden steht die Jysk-Filiale vor der Neueröffnung. Dahinter verbirgt sich ein bekannter Name. Das erwartet die Kunden am Montag, 12. September in Melle.