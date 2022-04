Am Bahnhof in Bruchmühlen begann das Chaos. (Archivfoto) FOTO: Simone Grawe Betrunken und betäubt Nach Schlägerei: 16-jähriger Meller wird bei Einbruch geschnappt Von Vincent Buß | 01.04.2022, 14:41 Uhr

Erst in einen Streit, dann in eine Schlägerei war ein 16-jähriger Meller verwickelt. Dass er auch noch in eine Zahnarztpraxis einbrach, wurde ihm zum Verhängnis.