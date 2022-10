Wie ist die Lage bei Meller Gastronomen? Symbolfoto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down Energiekrise und Personalnot Nach Restaurant-Schließungen in Melle: Gerüchteküche brodelt weiter Von Ina Wemhöner | 02.10.2022, 09:12 Uhr

Nach der Schließung von zwei Restaurants in der Innenstadt, La Grotta und Haus Selige, kocht die Gerüchteküche in Melle, dass weitere Gaststätten aufgeben müssen. Wir haben bei den Gastronomen nachgefragt, was dran ist.