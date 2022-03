Gute Nachrichten aus der Stadtbibliothek: Leiterin Ulrike Koop freut sich über die Öffnung, wenn auch zunächst mit eingeschränktem Kundenservice. FOTO: Simone Grawe Zwischen Tür und Angel Mit diesem Service öffnet die Meller Stadtbibliothek nach der Schließung Von Simone Grawe | 07.03.2022, 17:02 Uhr

Noch weist ein Baustellenschild auf die umfangreichen Modernisierungsarbeiten in der Meller Stadtbibliothek hin, dennoch kann der Betrieb wieder eingeschränkt starten. Mit dem Angebot „Bibliothek zwischen Tür und Angel“ geht die Einrichtung am Starcke-Carrée am Dienstag, 8. März, wieder an den Start.