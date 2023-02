In Gesmold wurde am Mittwoch ein Geldautmat gesprengt. Foto: Michael Hengehold up-down up-down Volksbank Melle benennt Sachschaden Nach Geldautomaten-Sprengung in Gesmold: Tatverdächtige sitzen in U-Haft Von Ina Wemhöner | 24.02.2023, 14:00 Uhr

Nach der Geldautomaten-Sprengung in Gesmold (Melle) und der anschließenden spektakulären Verfolgungsjagd im Emsland sitzen die drei mutmaßlichen Täter derzeit in Untersuchungshaft. Ihnen wird in erster Linie das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen, erklärt die Staatsanwaltschaft Osnabrück auf Anfrage. Entscheidend könnte zudem sein, welche einzelnen Aufgaben die Männer bei der Tat hatten.