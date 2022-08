Seit drei Wochen findet in Melle ein Karatekurs für ukrainische Kinder statt. Geleitet wird er vom 14-jährigen Eldar Fortus. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Nach Flucht aus der Ukraine Wie der 14-jährige Eldar Fortus in Melle Karate-Trainer wurde Von Johannes Kleigrewe | 31.08.2022, 09:40 Uhr

Vor fünf Monaten floh der 14-jährige Eldar Fortus mit seiner Mutter vor dem Krieg in seiner ukrainischen Heimat. In Melle angekommen, wollte er seinen Lieblingssport so schnell wie möglich weitertrainieren: Karate. Mittlerweile gibt er selbst einen Unterricht in der Budokai Kampfsportschule.