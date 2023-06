Festnahme in Spanien: Ein mutmaßlicher Geldautomatensprenger wurde gefasst. Foto: Polizei Osnabrück up-down up-down Seit einem Jahr auf der Flucht Mutmaßlicher Geldautomatensprenger von Bruchmühlen in Spanien gefasst Von noz.de | 22.06.2023, 13:51 Uhr

Ein 25-jähriger Mann ist nach einem Jahr auf der Flucht in Spanien gefasst worden. Er soll laut Polizeiangaben ein mutmaßlicher Täter der Geldautomatensprung vom 28. Februar 2022 in der Sparkasse an der Meller Straße in im Meller Stadtteil Bruchmühlen sein.