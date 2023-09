„Dass wir heute hier eine weltweit gefeierte Pianistin wie Dasul Jung hören dürfen, ist schon eine Auszeichnung“, sagte Nadia Mokhtari. Zusammen mit Denys Proshayev hat sie die künstlerische Leitung des Musikfestes in Gesmold. Mit dem Spiel von Dasul Jung erreiche die Qualität der Veranstaltung eine Dimension, die man sonst nur in den großen Sälen dieser Welt erleben würde, so ihr Fazit über das finale Klavierkonzert „Mysterium Leonardo“. Das Event habe in Anlehnung an die beiden Inbegriffe der Genialität, Leonardo da Vinci und Ludwig van Beethoven, stattgefunden.

Nadia Mokhtari (rechts) und Denys Proshayev haben die künstlerische Leitung inne. Sie gewannen die Pianistin Dasul Jung für einen Auftritt in diesem Jahr. Foto: Niels Wagner

Große Denker und Visionäre

Tatsächlich schienen die Hände der eigens für das Konzert aus Korea angereisten Künstlerin über die Tasten zu schweben. Zu den Tönen der letzten drei Klaviersonaten Beethovens las Denys Proshayev Originaltexte von Leonardo da Vinci und auch Zeilen über ihn, unter anderem von Giorgio Vasari, Johann Wolfgang von Goethe, Stendhal und Karl Jaspers. Dabei erhielten die Besucher Einblicke in das Leben, Schaffen und Wirken da Vincis, einem der größten Künstler, Denker und Visionäre aller Zeiten.

Ausnahmetalent Dasul Jung am Klavier. Foto: Niels Wagner

Ein ebenbürtiger Partner aus der Musik ist Beethoven, schließlich gelten seine drei letzten Klaviersonaten als eine Brücke zwischen Altem und Neuem, Vergangenheit und Zukunft, Tradition und Innovation. Während des multimedialen Konzerts in der beeindruckenden Atmosphäre der Kirche St. Petrus ad vincula in Gesmold verbindet das Spiel Dasul Jungs zwei Schicksale, das Exil.

Berühmte Gemälde im Hintergrund

„Seine Begabungen waren so groß, dass er das Schwierigste mit Leichtigkeit gelöst hat“, trug Proshayev vor. Die Pianistin, die zeitweise wie entrückt wirkt, spiegelt durch ihre leidenschaftliche Hingabe während des Konzerts diese Worte wider und wird dabei von der Einspielung berühmter Gemälde und Zeichnungen aus da Vincis Nachlass begleitet, unter anderem von der „Mona Lisa“, „Das Abendmahl“ und „Der vitruvianische Mensch“.

Denys Proshayev (links). Foto: Niels Wagner

Denys Proshayev stellte mit seiner Lesung die Verbindung zwischen Kunst und Publikum her. „Es erfüllt uns mit Hoffnung und Freude, ein sehr treues Publikum hier in dieser besonderen Atmosphäre begrüßen zu dürfen“, sagte der Künstlerische Leiter. Ein so begabtes und junges Talent in der Region begrüßen zu dürfen, erfülle ihn mit Stolz.

Resonanz nach dem Konzertabend

Auch die Besucherinnen Evren Sülün und Rosemarie Weber aus Osnabrück waren von der Darbietung der Pianistin „sehr beeindruckt“. Die Künstlerin selber sagte, sie habe während des Konzertes die Konzentration des Publikums fühlen können: „Der Ort ist so schön. Und der Flügel ist perfekt sowie die Organisation des Events auch.“

Pianistin Dasul Jung. Foto: Niels Wagner

Dasul Jung hat zehn Jahre in Deutschland gelebt und in Hannover studiert. Sie ist Professorin für Klavier an der Seoul National University und leitet internationale Klaviermeisterkurse.

Das Klavierkonzert „Mysterium Leonardo“ gehörte zum Programm des Musikfests Wasserschloss Gesmold. Vom 31. August bis zum 10. September präsentierten hochrangige Künstler klassische Musik in der Kirche in Gesmold sowie im Schloss Gesmold.