Der Ministerpräsident hält den Schirm auf: Das Musikfest Wasserschloss Gesmold findet in diesem Jahr erneut unter der Schirmherrschaft des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil vom 31. August bis zum 10. September 2023 in Melle statt und bietet laut den Veranstaltern gleich mehrere musikalische Höhepunkte. Ausgerichtet wird die Konzertreihe von dem Verein zur Förderung der schönen Künste Gesmold.

Was ist alles geplant? Mit insgesamt fünf Konzerten, darunter das „Notturno by candle light“ am 2. September und der exklusive Abend im Wasserschloss Gesmold am 5. September, wird „die schönste Klaviermusik, Literatur und Malerei aus vier Jahrhunderten präsentiert“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit 2018 kommen bereits bekannte Pianisten aus der ganzen Welt alljährlich nach Gesmold, um ihre hohe Kunst mit dem Publikum in Melle zu teilen, dieses Mal unter dem Motto „Exil“. Hierbei geht es laut den Veranstaltern um die Suche nach der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit. Dabei seien zahlreiche große Meisterwerke entstanden.

Die Künstler und Konzerte in Gesmold

Was steht auf dem Programm? Das Eröffnungskonzert am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr bietet die Gelegenheit, die beiden Klavierkonzerte von Frédéric Chopin an einem Abend mit zwei Virtuosinnen von Weltformat zu erleben, teilen die Organisatoren des Musikfestes mit. Neben den Solistinnen Yedam Kim und Dinara Klinton konnte als Ensemble demnach eines der besten seiner Gattung gewonnen werden: das Residenz-Quartett Den Haag. Das Konzert findet in der Petruskirche in Gesmold statt.

Am Samstag, 2. September, um 21 Uhr, feiert das Musikfest in der Gesmolder Kirche zudem eine exklusive Premiere: alle Nocturnes von Chopin, darunter seine berühmtesten Stücke, werden im Kerzenlicht präsentiert. Am Flügel spielen die Solisten Yedam Kim, Aruth Masrangsan, Nadia Mokhtari und Denys Proshayev.

Die weiteren Termine

Am Dienstag, 5. September, um 19 Uhr öffnet das Wasserschloss Gesmold dann seine Tore und lädt die Gäste des Musikfestes zu einem Konzert ein, verbunden mit einer Führung, Lesung und einem erlesenen Empfang. Am Flügel sind die künstlerischen Leiter des Musikfestes zu hören, Gastgeber sind die Besitzer des Wasserschlosses, Familie von Hammerstein. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Ein multidimensionaler Abend mit Musik und Lesungen über Leonardo da Vinci sowie seine Bilder, findet am Freitag, 8. September ab 19 Uhr statt. Das Konzertformat wird von der Klaviervirtuosin Dasul Jung mit den drei letzten Sonaten von Ludwig van Beethoven gestaltet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch das Konzert findet in der Petruskirche in Gesmold statt.

Abschluss der Konzertreihe

Das Abschlusskonzert in der Gesmolder Kirche am Sonntag, 10. September, ab 17 Uhr, ist den 150. Geburtstagen von zwei großen russischen Komponisten gewidmet: Alexander Nikolayevich Scriabin und Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow.

Hinzukommt laut den Veranstaltern „eine Legende der Musikszene“: Oleg Maisenberg. Der Künstler habe bereits mehrmals dem Musikfest die Ehre erwiesen und sei weltweit einer der besten Spezialisten für russische Musik, heißt es in der Pressemitteilung. Außer ihm treten die Pianisten Nadia Mokhtari und Denys Proshayev auf. Am Ende des Musikfestes erwartet die Besucher noch eine besondere Überraschung: ein Klavierspiel mit sechs Händen mit allen drei Solisten des Abends.

Wo gibt es Karten? Karten gibt es im Internet unter www.schlossmusikgesmold.com/kartenbestellung sowie bei den Vorverkaufsstellen: