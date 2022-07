Kontrolle an der L84. FOTO: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Achtmal Weiterfahrt untersagt Hälfte der Motorräder zwischen Bad Essen und Melle-Oldendorf hat Mängel Von Ronja Ackermann | 04.07.2022, 17:41 Uhr

Am Motorrad-Hotspot an der L84 zwischen Bad Essen und Oldendorf hat die Polizei am Sonntag eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Für acht Motorräder gab es keine Weiterfahrt.