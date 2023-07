Das Motorrad der verunfallten Fahrerin. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Im Graben gelandet Motorradfahrerin wird bei Unfall in Melle verletzt Von Hannah Baumann | 24.07.2023, 15:38 Uhr

In der Vessendorfer Straße in Melle ist eine Motorradfahrerin am Montag bei einem Unfall leicht verletzt worden.