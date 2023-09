Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19 Uhr auf der bei Motorradfahrern beliebten kurvigen Strecke. Ein 24-jähriger Mann aus Lübbecke war am Abend Richtung Bad Essen unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkommt und mit seinem Krad in einen Graben abrutschte, so die Polizei.

Der Fahrer hat sich demnach bei dem Unfall nur leicht verletzt, kam aber vorsorglich über Nacht in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden.

Zweiter Verkehrsunfall in der Nacht

Ein weiterer Unfall wurde der Polizei in der Nacht zu Dienstag gegen 2 Uhr gemeldet. Demnach war ein 23-jähriger Autofahrer aus Spenge auf der St. Annener Straße in Melle unterwegs, als er mit seinem VW Sharan ebenfalls von der Fahrbahn abkommt und alleinbeteiligt auf dem Seitenstreifen verunglückt. Laut Polizei könnte Müdigkeit zu dem Unfall geführt haben. Der 23-Jähriger hat sich dabei auch nur leicht verletzt.