Motorradfahrer bei Unfall in Melle schwer verletzt Von noz.de | 15.07.2023, 08:38 Uhr

Bei einem Unfall auf der Langen Straße in Schiplage-St. Annen ist am Freitagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen werden.