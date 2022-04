Beim Zusammenstoß mit einem BMW auf der Riemsloher Straße wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. FOTO: Nord-West Media Zusammenstoß auf der Riemsloher Straße Motorradfahrer bei Unfall in Melle schwer verletzt Von Simone Grawe | 23.04.2022, 17:31 Uhr

Bei einem Unfall auf der Riemsloher Straße in Melle-Mitte in Höhe der Einmündung Johann-Sebastian-Bach-Straße ist am Samstagnachmittag ein 52-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.