Auf dem Rasthof Grönegau, hier ein aktuelles Bild, machte ein Tankwart im Jahr 2003 eine grausige Entdeckung. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Ein Verbrechen bis heute ungeklärt Tatort Melle: Diese Mordfälle hat es in den vergangenen 50 Jahren gegeben Von Christina Wiesmann | 31.07.2023, 06:00 Uhr

Mord und Totschlag in Melle? Nicht oft, aber manchmal eben doch verwandelt sich die Kleinstadt in einen Ort des Grauens. Diese Fälle haben in den vergangenen knapp 50 Jahren besonders für Aufsehen gesorgt.