Veranstaltung am 16. September MSC Buschpiloten versprechen spektakuläre Hubschrauberflüge in Melle Von Hannah Baumann | 14.09.2023, 17:06 Uhr Die Buschpiloten vom Meller Modellflugverein laden am 16. September von 9.30 bis 18 Uhr ein. Foto: Michael Klust up-down up-down

Der Modellflugverein MSC Buschpiloten aus Melle lädt am 16. September zu einem Hubschrauber-Meeting auf dem Flugplatz am Wennigser Ring in Melle ein.