Wie funktioniert der Fahrkartenkauf? Auch dabei hilft die mobile Bahnhofsmission in Melle. FOTO: Petra Ropers Pilotprojekt: Hilfe in Bahn und Bus Mobile Bahnhofsmission in Melle holt Reisende fast von der Haustür ab Von Petra Ropers | 10.05.2022, 17:42 Uhr

Corona hatte den Projektstart mehrfach verschoben. Nun aber ist es soweit: Die Mobile Bahnhofsmission in Melle hat ihre Arbeit aufgenommen. Wie will sie unterstützen? Und wer kann ihre Hilfe in Anspruch nehmen?