Regine Wolff bringt eines ihrer Werke an. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Neue Ausstellung ab 16. Juni Was kommt auf uns zu? Diese Antworten haben elf Meller Künstler Von Anika Sterna | 15.06.2023, 17:21 Uhr

Am Freitag, 16. Juni, startet eine neue Ausstellung beim Meller Kunstverein. Dieses Mal zeigen elf Mitglieder ihre Werke – und zwar unter dem Motto: „Ich weiß nicht, was es ist, aber es kommt auf uns zu.“ Schauen Sie sich hier schon an, was sich die Künstler darunter vorstellen.