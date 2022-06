Beide Teams lieferten sich vor rund 360 Zuschauern am Meller Carl-Starcke-Platz eine intensive und zugleich taktisch geprägte Partie, in der die Platzherren absolut verdient das bessere Ende für sich hatten. Melle gelang es, durch frühes Attackieren und umfassende Laufarbeit die Kreise von Hollages Spielgestalter Nico Schwegmann erheblich zu stören. Stürmer Nicolas Lanwert konnte gar komplett aus dem Spiel genommen werden. Und der SCM verstand es auf der anderen Seite, mit schnellen und schönen Kombinationen eigene Torchancen herauszuspielen.

„Wir haben gut gespielt und verdient gewonnen. Das war über die gesamten 90 Minuten gesehen das bisher beste Spiel der Saison. In der ersten Halbzeit hatten wir ein sehr gutes Offensivspiel, wir haben gut umgeschaltet. Im zweiten Durchgang brauchten wir 20 Minuten, um das Spiel wieder zu kontrollieren. Uns hat dann allerdings die Ruhe gefehlt, das zweite Tor nachzulegen und frühzeitig alles klarzumachen“, bilanzierte Melles sichtlich zufriedener Coach Jürgen Gessat nach Spielschluss. Ein Sonderlob hatte er für den jungen Verteidiger Veith Strickrock parat, der aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle von Beginn an spielte. „Veith war stark, hat seine Seite sehr gut bearbeitet“, meinte Gessat.

Defensiver Sturm

Die Defensivarbeit der Platzherren begann bereits im Sturm. Das gesamte Team agierte von Beginn an hoch konzentriert und griffig. Hollage wurde beim Spielaufbau entscheidend gestört. Nach den Balleroberungen ging es dann oft ganz schnell über den emsigen Ali Ahmet sowie Alexander Nordheimer, Artöm Pfannenstiel und Yakup Akbayram in vorderster Linie. Aus einer solchen Kombination, die Ahmet einleitete, entstand das 1:0: Der Spielmacher schickte Pfannenstiel über rechts, der passte den Ball flach in die Mitte, wo Nordheimer nur noch einschieben musste (17.).

Von Hollage ging lange kaum Gefahr aus – abgesehen von einem Schuss an den Außenpfosten (30.) und einem Flachschuss von Dennis Greiff, den Torwart Philipp Parlow entschärfte (35.). Melle wirbelte – und hätte die Führung ausbauen können, doch Akbayram (aus spitzem Winkel), Kapitän Lukas Kleine-Kalmer (per Distanzschuss) und Nordheimer (aus kurzer Distanz) scheiterten. Kurz vor der Pause hatte das Gessat-Team dann jedoch Glück, als die einschussbereiten Hollager im letzten Moment geblockt und so am Ausgleich gehindert werden konnten.

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen, ohne das Meller Tor jedoch ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die Platzherren schalteten kurzzeitig etwas zurück, um dann wieder mehr Fahrt aufzunehmen. Echte Torchancen waren in der Phase jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Dann zog der schön frei gespielte Akbayram aus linker Position und rund 22 Metern ab (64.), der Ball strich jedoch über den Kasten. Ein Raunen ging dabei durch die Zuschauerreihen. In der Schlussminute machten die Gastgeber endlich alles klar: Akbayram vollendete einen Konter zum umjubelten 2:0.

SC Melle - BW Hollage 2:0 (1:0)