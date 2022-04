Im Rahmen des ersten Meller Spieletages luden Stadtbibliothek und Stadtjugendring zum großen Turnier am Spielbrett ein: Insgesamt 16 versierte Siedler stellten sich unter der Federführung von Christian Beckmann in drei Wertungsrunden den Herausforderungen der fremden Welt. Nicht Kampf und Konflikt, sondern Handel und strategischer Ausbau stehen im Mittelpunkt des Spieles, das mit 19 sechseckigen Spielfeldern zu Fortschritt und Wachstum auffordert. Als jüngster Spieler stellte sich der zwölfjährige Lars dem um spezielle Turnierregeln ergänzten Spielablauf.

Eigens für das Turnier nahmen Markus Priess und Thorsten Schmidt den Weg aus Minden und Porta Westfalica nach Melle auf sich. Die Catan-begeisterten Spieler treten regelmäßig in mehreren Spieletreffs an die Bretter. Wie sie ließ sich auch Uwe Lührmann den Kampf um den ersten Meller „Siedler-von-Catan-Pokal“ nicht entgehen: „Der Reiz des Spiels liegt in der Strategie!“ Und die lässt die „Catan-Infizierten“ nicht mehr los. Ohnehin haben Gesellschaftsspiele auch im Zeitalter von DVD, Computer und Playstation ungebrochen Konjunktur.

Eine breite Auswahl an Spielen für alle Altersgruppen brachte deshalb die „Spielwiese Bielefeld“ mit in die Stadtbibliothek. Vom kniffligen Legespiel „Ubongo extrem“ bis zur detektivischen Suche nach „Mister X“ spannte sich der Bogen der spielerischen Herausforderungen. Unsichtbare Mauern behinderten im „Magischen Labyrinth“ den Weg zum begehrten Schatz. Timo und Alexander waren sich nach einer Proberunde einig: „Das müssen wir haben!“

Verbindungen knüpfen, die eigene Figur in Sicherheit bringen und zugleich die gegnerische Spielfigur erobern: „Für zwischendurch ein ganz schönes Spiel“, befanden Daniel, Anja und Jörg Kasper nach einem Testlauf „Tsuro“. Zum Spielen besteht in der Stadtbibliothek unterdessen nicht nur beim Spieletag Gelegenheit: An jedem ersten Donnerstag im Monat lädt das Team gemeinsam mit dem Stadtjugendring ab 19 Uhr zum Spieletreff ein. Und auch im Ausleih-Bestand der Bibliothek haben Gesellschaftsspiele ihren festen Platz.

„Das Buch ist schon lange nicht mehr der einzige Informationsträger“, erklärte Ines Frye vom Team der Stadtbibliothek die Ausweitung auf CD, CD-ROMs, DVDs und natürlich auf eine wachsende Zahl von Gesellschaftsspielen: „Die Stadtbibliothek will ein Ort der Begegnung, der Kommunikation und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sein.“ Im ersten „Siedler-von-Catan-Turnier“ wich die Kommunikation allerdings drei Stunden lang der ruhigen Konzentration. Den begehrten Pokal nahm als Turniersieger Andreas Laskowski mit nach Hause. Die Plätze zwei bis vier belegten in einer spannenden Endrunde Anna Jäger, Thorsten Schmidt und Markus Priess.