Eine besondere Vorliebe hat Walter Schiermeyer derzeit für die Wasseramsel. „Sie ist nur an schnell fließenden und sauberen Gebirgsbächen zu finden“, berichtet er von der außergewöhnlichen Fähigkeit des Vogels, gegen die Strömung zu laufen.

Auf dem Grund und unter kleinen Steinchen sucht die Wasseramsel ihre Nahrung: die Larven der Köcherfliege. An welchen Stellen er die Wasseramseln fotografiert, verrät der verschwiegene Naturbeobachter nicht: „Ich kann es nicht ertragen, wenn solch seltene Tiere verschreckt werden. Interessierte können sich meine Fotos anschauen.“

Der Wetteraner scheut keinen Aufwand, die Objekte seiner Leidenschaft vor die Kamera zu bekommen, ohne sie dabei zu stören. Dazu gehören Tarnnetze ebenso wie das Aufstehen mit den Vögeln bei Sonnenaufgang. An das frühe Aufstehen ist er als ehemaliger Bäckermeister freilich gewöhnt.

Meist ist Walter Schiermeyer auf der Suche nach seltenen, schönen Vögeln und Schmetterlingen in Ortsteil Wetter und der Umgebung unterwegs, nur gelegentlich gönnt er sich Exkursionen in anderen Teilen Deutschlands. Zuweilen kommen ganz rar gewordene Vogelarten aber auch zu ihm in den heimischen Garten.

Dieses Glück hatte der 74-Jährige jetzt mit dem aktuellen „Vogel des Jahres“. „Vielleicht haben meine aufgehängten Halbhöhlen den Gartenrotschwanz angelockt“, mutmaßt der Tierfreund. Denn dieser unter Schutz stehende Vogel mit hohen Ansprüchen brütet vorwiegend in etwas größeren Löchern in alten Bäumen und braucht unbewirtschaftete Freiflächen für die Nahrungssuche. Inzwischen hat der Gartenrotschwanz wieder den Rückflug in sein afrikanisches Winterquartier angetreten.

Neben seinem Hobby Tierfotografie widmet sich das Mitglied des Naturschutzbundes NABU zeitweise dem Bäckereibetrieb und seiner Familie. Für seine Enkelkinder bleiben bei diesem Opa kaum Fragen zur Natur offen, wenn sie mit ihm über eine blühende Sommerwiese zum Wald gehen. Und dabei entstehen gelegentlich auch Fotos von bunten Blumen und fröhlichen Kindern.