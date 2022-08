Der Vorsitzende des Vereins Traktoren und Historische Landmaschinen Grönegau-Buer, Armin Fischer, nahm gemeinsam mit seinem Hund Rocky die Reporterin Christina Wiesmann mit auf einer Treckerausfahrt durch das Wiehengebirge. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Melle mal ganz gemächlich Die Ohren wehen im Wind: Mit dem Traktor auf Ausfahrt im Wiehengebirge Von Christina Wiesmann | 07.08.2022, 11:31 Uhr

Das Traktorenmuseum in Melle-Buer war am Wochenende Schauplatz eines Traktorentreffens. Zahlreiche alte Schätze tummelten sich auf dem Museumsgelände. Rund 60 machten am Samstag eine Ausfahrt durch das Wiehengebirge. So war die Tour.