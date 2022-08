Barbara Otte-Kinast traf bei ihrem Besuch in Melle unter anderen (von links) Jürgen Sixtus (Kreislandvolk), Stadtbaurat Frithjof Look, Volker Tiemeyer (SON) sowie Fritz Mithöfer (Jägerschaft). Foto: Maximilian Ehses up-down up-down Besuch im Artenschutzhaus Ministerin Otte-Kinast sieht Melle als Vorbild für ganz Niedersachsen Von Michael Hengehold | 29.08.2022, 13:16 Uhr

Was auf Landesebene seit 2020 angestrebt wird, läuft in Melle bereits seit fünf Jahren. Was genau im Grönegau so beispielhaft umgesetzt wird, ließ sich Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast vor Ort erklären.