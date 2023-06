Die Handball-D-Junioren der HSG Grönegau-Melle erleben besondere Tage im Island-Trikot. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Handball: 120 Zuschauer in Neuenkirchen Die „Isländer“ der HSG Melle feiern mit Kuba und Co. eine stimmungsvolle Mini-WM Von Heike Dierks | 05.06.2023, 13:30 Uhr

Die HSG Grönegau-Melle hat eine stimmungsvolle Mini-WM für Handball-D-Junioren ausgerichtet. Rund 120 Zuschauer waren am Samstag zur Hauptrunde der Turnierserie in der Neuenkirchener Halle. So lief es für den Gastgeber.