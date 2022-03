Michaela May und Krystian Martinek in „Der Sittich“. FOTO: Alvise Predieri „Der Sittich“ im Theater TV-Stars May und Martinek halten Meller Paaren den Spiegel vor Von Bettina Klimek | 11.03.2022, 13:20 Uhr

In der französischen Komödie „Der Sittich“ von Audrey Schebat spielten Michaela May und Krystian Martinek ein Ehepaar, das die eigene Beziehung auf den Prüfstand stellt. Die Zuschauer im Meller Theater bekamen einen intimen Blick hinter die Kulissen eines Ehestreits, in dem sich jedes lange verbandelte Paar wiedererkennen konnte.