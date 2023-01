Michael Sutmöller (rechts) übergibt seinen Buchladen an Sohn Markus und dessen Partnerin Sam Uijtewaal (Mitte). Filialleiterinnen werden Anne-Sophie Brodehl (links) und Ronja Gutounik. Foto: Hengehold up-down up-down Es soll nicht bei Büchern bleiben Michael Sutmöller übergibt seinen Buchladen in Melle: So soll es weitergehen Von Michael Hengehold | 06.01.2023, 16:36 Uhr

Was bringt die Zukunft für einen Buchhändler? Markus Sutmöller will es herausfinden, er übernimmt das Geschäft seines Vaters, eine Institution in Melle.