Stadtbaurat Frithjof Look wird neuer Baudezernent in Göttingen. Die Stadt Melle sucht einen Nachfolger. Frithjof Look geht am 1. September 2022 Melles Stadtbaurat wechselt den Job: Nachfolger wird gesucht Von Simone Grawe | 24.08.2022, 15:45 Uhr

Die Tage von Frithjof Look in seiner Eigenschaft als Stadtbaurat in Melle sind gezählt. Bereits zum 1. September 2022 wechselt der Amtsleiter nach Göttingen, wo er die Stelle des Baudezernenten antreten wird. Wer wird sein Nachfolger?