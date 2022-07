Seinen Platz in Melle wird Frit­hjof Look räumen. FOTO: Stefan Gelhot (Archiv) up-down up-down Melles Stadtbaurat wechselt nach Göttingen Fast 13.000 Euro mehr Gehalt: So viel verdient Frit­hjof Look nun als Baudezernent Von Vincent Buß | 13.07.2022, 16:16 Uhr

Der Stadtrat Göttingen hat entschieden: Frit­hjof Look wird dort neuer Baudezernent. Seine Stelle als Stadtbaurat in Melle wird also frei. Aber zu wann?