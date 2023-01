Füße hoch und mehr Zeit zum Lesen: Schulleiter Michael Nier geht Ende Januar in den Ruhestand. Foto: Simone Grawe up-down up-down Was es mit der Krawatte auf sich hat „Ich bin dann mal weg“: Melles Schulleiter Michael Nier geht in den Ruhestand Von Simone Grawe | 21.01.2023, 09:00 Uhr

Nach über elf Jahren als Schulleiter der Grundschule im Engelgarten beginnt für Michael Nier ein neuer Lebensabschnitt. Am kommenden Freitag gibt er nach nahezu 40 Jahren im Schuldienst den Schlüssel ab. Im Rückblick erzählt er von einem erlebnisreichen und spannenden Schulleben und verrät, an welchen besonderen Tagen er in der Schule eine Krawatte trägt.