Foto: Andreas Wenk Begeistertes Publikum Meller Kantorei St. Petri sorgt mit Dvořák-Messe für „Gänsehautfeeling pur“ Von Andreas Wenk | 21.11.2022, 12:05 Uhr

Die Hamburgerin Elsa Schulz ist immer wieder überrascht, wie viel Kultur in Melle geboten wird. Sie lebt erst seit drei Jahren in Melle und hat nun das Konzert der Kantorei in St. Petri sehr genossen.